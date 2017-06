FOTO: Bolj ko ga življenje tolče, bolj zveni

IDRIJSKA BELA – Pot od Idrije mimo Divjega jezera in skozi Strug do Lajšta na sotočju Idrijce in Belce ponuja obilo slikovitih podob neokrnjene narave in redkih posledic človekovega poseganja vanjo. Zato ni čudno, da je to območje vključeno v Krajinski park Zgornja Idrijca in Geopark Idrija, patronat nad slednjim je prevzel celo Unesco. Ko pa se cesta od sotočja rek povzpne proti zaselku Bela, postaja narava vse bolj skrivnostna in tiha. V eni od stranskih dolin že desetletja živi in ustvarja Zlato Rudolf, kipar, ki je svoj mir našel ne tako daleč od civilizacije, a je dovolj odmaknjen, da ga njen ropot pri delu in ustvarjanju ne moti.

