FOTO: Bo božič bel? V okolici Maribora precej močno sneži

LJUBLJANA – »Kar precej mocno snezi pri nas,« nas je popoldan opozoril bralec iz okolice Maribora in nam poslal zgovorne fotografije.

Sicer bo ponoči bo v višjih legah in na Primorskem precej jasno, drugod po nižinah pa oblačno in ponekod meglen Jutri bo v zahodni Sloveniji sončno, drugod pretežno oblačno. Po nekaterih nižinah v notranjosti Slovenije bo zjutraj in dopoldne megleno. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

vremenu . Preberite več o

Kaj pa obeti?

V četrtek in v petek bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije pa se bo predvsem zjutraj in dopoldne zadrževala megla ali pa nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo počasi slabela.

Nazadnje snežilo leta 2010

Še to, vremenoslovci napovedujejo, da letošnji božič, ki bo konec tedna, ne obeta snega. Nazadnje je bilo v Ljubljani nekaj snega za božič leta 2010, a je zapadel v decembrskih dneh prej. Rekordna božična snežna odeja v Ljubljani, gledano od leta 1948, je bila 25. decembra zjutraj v letih 1963 in 1981, ko so vremenoslovci namerili 29 centimetrov snega.

Kako pa je pri vas? Kontaktirajte nas.