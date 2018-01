FOTO: Barbaro iz deroče reke rešila pogumna gasilca

KAMNIK – Velikansko srečo v nesreči je imela 25-letna Barbara Zlatnar iz Godiča pri Kamniku, ki se je včeraj zjutraj v močno narasli Kamniški Bistrici borila z ledeno mrzlo vodo in močnimi brzicami. Pri tem jo je, kot nam je pojasnil vodja intervencije Janez Repanšek iz PGD Kamnik, rečni tok potegnil s seboj približno dvesto metrov, nato pa se je nekako oprijela skale in začela vpiti na pomoč. Kljub močnemu toku ji je uspelo glavo obdržati nad vodo.



Okoli 9. ure je sosed Jure Bernot slišal grozljive in obupane krike na pomoč in nemudoma odhitel k reki. Ko je ugotovil, da dekletu sam ne bo mogel pomagati, je na pomoč poklical prostovoljne gasilce, ves čas pa je ubogo dekle, ki je že od rojstva gibalno ovirana, tudi spodbujal, naj zdrži in da pomoč že prihaja. Drama se je odvijala tako rekoč sredi vasi, nasproti šole in gasilskega doma v Stranjah. Že v dobri minuti sta prihitela prostovoljna gasilca Dušan Mali in Aljaž Romšak.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«