FOTO: Arso za popoldne izdal opozorilo

LJUBLJANA – Agencija za okolje je na spletni strani dopoldne objavila opozorilo zaradi vremenskega dogajanja, ki naj bi našo državo čakalo popoldne. Tako so zapisali: »Danes popoldne bodo reke in hudourniki v večjem delu države začeli hitro in močno naraščati. V noči na nedeljo in v nedeljo lahko manjši vodotoki večkrat narastejo. Pri tem lahko posamezne reke poplavijo v širšem obsegu, večjem od tistega ob vsakoletnih poplavah.«

Objavili so tudi grafično opozorilo.

Prva razlivanja rek se bodo predvidoma začela v noči na nedeljo na jugu in zahodu države, zlasti v porečjih Vipave, Reke in Kolpe. V nedeljo lahko poplavijo tudi manjše reke na širšem območju osrednje Slovenije in tudi drugod po državi. V soboto popoldne in nedeljo lahko ob nevihtah in močnejših nalivih hitro in močno porastejo tudi manjši vodotoki in hudourniki ter pri tem poplavijo. Kje bo padavin največ, preverite na povezavi .

V ponedeljek bodo še naraščale reke na severovzhodu in reke v porečjih Ljubljanice ter Krke.

V nedeljo sredi dneva in ponedeljek bo gladina morja ob slovenski obali povišana. Pri tem lahko morje poplavi nižje dele obale.