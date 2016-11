FOTO: Arso narisal zemljevid, kje bo v ponedeljek snežilo

LJUBLJANA – Na spletni strani agencije za okolje so zjutraj objavili nekoliko spremenjeno vremensko napoved in zemljevid, ki prikazuje, v katerih delih Slovenije naj bi se v ponedeljek zbudili med snežinkami. Objavljamo ga spodaj, kot vidite, pa naj bi belo veselje dobili zgolj na severozahodu države, medtem ko bo drugje vlažno in vetrovno.

Že dežuje

Medtem ko so se Štajerci zbudili v sončno jutro, je Arso ob 8. uri na spletni strani zapisal: »Predvsem v jugozahodni Sloveniji in delu osrednje je že začelo deževati.« Sicer pa napovedujejo vremensko dinamičen vikend: od sobote zjutraj do ponedeljka zjutraj bo Slovenijo zajelo močno deževje, predvsem v nedeljo bodo vmes tudi nevihte z močnimi nalivi, bolj verjetne v zahodni in južni Sloveniji.

V slikah je napoved taka:

Pihalo bo, zlasti ob morju

V večjem delu zahodne, južne in osrednje Slovenije bo v 48 urah predvidoma padlo od 60 do 120 litrov dežja na kvadratni meter, lokalno v hribovitem svetu lahko tudi nad 200. V severovzhodnih krajih pričakujemo do okoli 50 mm padavin.

Predvsem v višjih legah bo pihal močan jugozahodni veter, ob morju pa okrepljen jugo.

Meja sneženja bo večinoma nad 2000 metri nadmorske višine, spuščala pa se bo šele v noči na ponedeljek.