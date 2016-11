FOTO: Arso narisal, kje se bo do jutra sneg spustil do nižin

LJUBLJANA – Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje, da se bo sneženje ponoči spustilo do nižin. Pobelilo naj bi Štajersko, priča slikovna napoved dežurnega prognostika.

Kot so zapisali, bo sprva bo na Primorskem še precej jasno, proti sredini popoldneva se bo od zahoda začelo oblačiti. Drugod bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo oblačnost iznad Primorske širila proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Ponoči se bodo od zahoda začele pojavljati manjše padavine, ponekod bo lahko rahlo snežilo do nižin. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 3, ob morju okoli 6 stopinj.

Jutri bo sprva oblačno, dopoldne bodo manjše padavine postopno povsod ponehale, meja sneženja se bo dvigala. Popoldne bo ponekod prehodno posijalo sonce. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, v nižjih legah Primorske okoli 10 stopinj.

V petek bo oblačno. V severnih krajih bo večinoma suho, drugod bodo občasno padavine, ki jih bo več v južni Sloveniji. Ponekod bo snežilo do nižin. Na Primorskem bo proti večeru zapihala šibka do zmerna burja, ponekod drugod pa severovzhodnik. V soboto bo na Primorskem sončno, pihala bo šibka burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo od severozahoda delno zjasnilo.

Motnja nad zahodno Evropo

Ciklon z vremensko fronto se je umaknil nad osrednji in vzhodni Balkan, nad srednjo Evropo in vzhodnimi Alpami pa je prehodno nastalo šibko območje visokega zračnega tlaka. Nova vremenska motnja se iznad zahodne Evrope pomika proti Alpam. Od zahoda doteka k nam hladen in prehodno bolj suh zrak.

Popoldne bo delno jasno, v notranjosti Hrvaške bo še nekaj oblačnosti. V krajih zahodno od nas se bo oblačnost povečala.

Jutri bo prevladovalo oblačno vreme. Občasno bodo predvsem zjutraj in dopoldne manjše padavine, tudi po nižinah bo sprva ponekod rahlo snežilo. V krajih zahodno od nas bo večinoma suho. Popoldne se bo oblačnost ponekod trgala.