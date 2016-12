FOTO: Arso je za sredo narisal sneg

LJUBLJANA – V tridnevno napoved Agencije za okolje (Arso) se je prikradel sneg. Kot je razvidno iz napovedi v sliki, naj bi snežilo v sredo, a zgolj na vzhodu države, kjer se bodo snežinke očitno mešale z dežnimi kapljami.

V višjih legah zelo toplo

Sicer pa glasi Arsova napoved takole: »Danes bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se bo lahko ponekod zadržala večino dneva. V višjih legah bo zelo toplo, predvsem tam bo ponekod pihal zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13, v krajih z dolgotrajno meglo pa od 0 do 5 stopinj C.

Jutri bo precej jasno. V osrednji in jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne prehodno bolj oblačno, lahko pade tudi kakšna kaplja dežja ali snežinka. Krajevno ni povsem izključena možnost poledice. V višjih legah ter ponekod v severni in severovzhodni Sloveniji bo zapihal severni do severozahodni veter, na Primorskem prehodno šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 1, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem okoli 15 stopinj C.«

Ohladitev v četrtek

V sredo bo v vzhodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, mogoče bodo občasne rahle padavine. Drugod bo delno jasno. Ponekod bo še pihal severozahodni veter. V četrtek bo v zahodni Sloveniji precej jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Hladneje bo.

Nad večjim delom zahodne in južne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam in bo v noči na torek oslabljena hitro prešla Slovenijo. Pred njo od severozahoda v višinah doteka nad naše kraje precej topel in suh zrak.

Sosednje pokrajine v megli

Danes bo v sosednjih pokrajinah precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se bo ponekod lahko zadržala tudi večji del dneva.

Jutri bo v krajih severno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri, ob Jadranu prehodno šibka burja.