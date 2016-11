FOTO: Arso izdal izredno opozorilo

LJUBLJANA – Vremenoslovci so izdali novo opozorilo. V noči na soboto in čez dan obstaja namreč nevarnost, da bodo reke v večjem delu države močneje narasle.

»Zlasti v soboto in v noči na nedeljo se lahko posamezne reke razlijejo, predvidoma na območjih vsakoletnih poplav. Ob intenzivnih lokalnih padavinah je predvsem v zahodni in južni polovici Slovenije mogoč hiter porast hudournikov in manjših vodotokov,« so zapisali v izrednem opozorilu.

Zjutraj so objavili dve opozorili.

Agencija za okolje je na svoji spletni strani še zapisala, da se bo dež, ki je že zajel zahodne in južne kraje, danes popoldne in zvečer okrepil.

»Od petka zvečer do sobote zvečer bo deževalo po vsej Sloveniji. Najmočnejše deževje pričakujemo v zahodni in južni Sloveniji ter delu osrednje. V dobrih 24 urah bo v večjem delu zahodne in južne Slovenije predvidoma padlo od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, lokalno v hribovitem svetu lahko tudi okoli 200 litrov. Padavine bodo ponehale v prvi polovici noči na nedeljo,« so še zapisali.

So pri vas hudourniki in reke že narasli? Pošljite nam fotografije prek spodnjega obrazca!