FOTO: Arso: Danes še kaplje, jutri že snežinke

LJUBLJANA – V delih Slovenije, tako napovedujejo meteorologi, se boste na prvi delovni dan v letošnjem letu v službo odpravili po snegu.

Danes se bo v jugozahodni in južni Sloveniji postopno pooblačilo, drugod bo večji del dneva še delno jasno, je zapisala Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso). Po nekaterih nižinah severne in vzhodne Slovenije bo zjutraj megla. Proti večeru bo oblačnost naraščala tudi drugod po državi, ponekod v zahodni in južni Sloveniji bo pričelo rahlo deževati. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, ob morju do 10 stopinj Celzija.

Tudi po nižinah večinoma sneg

Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bodo predvsem v južni Sloveniji rahle padavine, tudi po nižinah bo večinoma rahlo snežilo.

Čez dan se bo postopno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od –7 do –1, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 0 do 5, na Primorskem do 10 stopinj.

V sredo bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V četrtek bo delno jasno. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Na Hrvaškem bo snežilo

Nad severno Evropo je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe. Pred njo z jugozahodnim vetrom doteka nad naše kraje vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Danes bo v sosednjih pokrajinah Italije in Hrvaške zmerno do pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter. V krajih južno od nas se bodo že dopoldne pričele pojavljati rahle padavine. Jutri bo v krajih vzhodno in južno od nas zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v krajih južno od nas se bodo zjutraj in dopoldne pojavljale padavine, v notranjosti Hrvaške bo snežilo. Ob Jadranu bo zapihala večinoma zmerna burja. Čez dan se bo razjasnilo.