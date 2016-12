FOTO: Anna s Kmetije s sinom po pomoč v Ukrajino

KRŠKO – »Samo zaradi sina sem se prijavila na Kmetijo. Če bi zmagala, bi denar namenila za njegovo zdravljenje. Imela sem občutek, da ne bom zmagala, a sem vseeno poskušala, sicer bi si očitala, da nisem naredila vsega zanj, kar bi lahko,« pravi Ganna Baznyk iz Krškega, za prijatelje Anna.



Njen 15-letni sin ima težave z rastjo. »Ko se je rodil, je bil normalne teže, tehtal je 3,55 kilograma, in do drugega leta je napredoval kot vrstniki, potem sem videla, da je suh. To sem omenila zdravniku, pa je rekel, da je to čisto normalno, da so eni pač bolj debeli, drugi bolj suhi,« je začela svoj boj za sinovo zdravje opisovati Krčanka. Veliko ga je vozila okoli zdravnikov, tudi preiskave so delali, a pravega razloga, zakaj tako počasi napreduje, niso našli.



Še za dva meseca



»Dokler se nisem obrnila na zdravstvo v rodni Ukrajini. Tam je že ob prvem pregledu zdravnica posumila, da mu primanjkuje hormona rasti. Lani je bil dva tedna v bolnišnici, na inštitutu za endokrinologijo v Kijevu, kamor sva šla samoplačniško, in potrdili so prav to, na kar je zdravnica posumila že na začetku. Izvide sem nesla k našim zdravnikom in šele potem so tu naredili preiskave in prišli do enakega zaključka, a zdravil zanj ne dobim. Sem pa poslušala očitke, naj grem v Ukrajino, če ne zaupam našemu zdravstvu.«

