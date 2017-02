FOTO: Angele zagleda ob treh zjutraj

Sama pravi, da je samouk, čemur nekateri oporekajo, saj je po poklicu aranžerka. Pravega slikanja na platno se je lotila leta 2003, ko je po hudi bolezni na novo zaživela.



V pogovoru nam je omenila slikarko Vero Trstenjak, ki ji je vlila dodatnega slikarskega poguma: »Ko sem se postavila pred platno, me je bilo vselej strah. Vse preveč je bilo barv, ki sem jih videla okoli sebe. Nisem verjela, da jih lahko poustvarim s čopičem.«



Pa se je izkazalo, da roka danes 52-letne Mete Jarc iz Šentvida pri Lukovici zna zamešati barve, ki na platno naslikajo njena najsubtilnejša hotenja.



»Ahhh, Meta ni nikoli znala slikati realistično, vselej jo malce zanese,« pravijo prijatelji.



In res, pri Meti drevesa spregovorijo, bukev ima odprta usta, kot da bi hotela dihniti in nas začarati. Metulji na rdečem cvetu dobijo svoje obraze, modre vilinčice v zeleni travi so kot na leteči modni reviji. Pred tedni je na gradu Štatenberg v občini Makole pri Slovenski Bistrici postavila že svojo 16. razstavo, tokrat se predstavlja s ciklom Angeli.



»Oh, nič nenavadnega za Meto, ona vidi angele prej kot plehnato ročko za kavo na štedilniku,« se je smeje in hudomušno obregnila ob Metine slikarije ena njenih prijateljic. Pa vendarle zna Meta biti precej zemeljska. Ko smo prišli k njej, nam je spretno skuhala prav sladko kavo.



In kdaj se ji prikazujejo angeli? »Oooh, ob treh ali štirih zjutraj,« se je zasmejala. »Ko vstanem in še vsa zaspana sedem pred prazno platno, jih najdem in naslikam. Najraje zjutraj, ko je mir, ali pozno zvečer, ko leže noč.« Angelska razstava na gradu Štatenberg bo odprta do 27. marca.