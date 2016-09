FOTO: Aneja v enem dnevu ubila bakterija, cepivo v Avstriji

Anej z mamico Anjo sredi avgusta letos, ko so še bili na morju, a niso slutili, da so to njihove zadnje skupne počitnice. Foto Osebni arhiv

MEŽICA – »Tega, kar smo preživljali, ne privoščim niti najhujšemu sovražniku. Ni besed, solz je že zdavnaj zmanjkalo,« nam skrušeno prizna Anja Lesjak, mamica dveletnega Aneja Tomaša, od katerega so se zadnji četrtek v avgustu njegovi najbližji, sorodniki, prijatelji in znanci še zadnjič poslovili. Mamica, ati Matej in Anejev nekaj let starejši polbrat pa pred tremi tedni, ko so bili še skupaj na morju, niso niti v sanjah slutili, da bodo to njihove zadnje skupne počitnice z Anejem.

Usodni madeži

Ja, tako hitro se je vse odvijalo, da še sami niso povsem dojeli, kaj se je zgodilo. »Še pred tremi tedni, bila je sobota, je bil naš Anej popolnoma zdrav, vesel in razigran. Nobenih znakov ni bilo, da bi bilo z njim kar koli narobe. A že naslednji dan se je vse bliskovito odvijalo. Zbudil se je z zelo visoko vročino 39,7 stopinje Celzija, drisko in še bruhal je, zato sem mu dala svečko in poklicala dežurno ambulanto, kjer so omenili, da razsajajo neke viroze. Po poldrugi uri mu je vročina res malo padla, a že čez nekaj ur znova zrasla na 39,8 stopinje. Potem sem opazila še, da ima na zadnjici modrovijoličaste flekce, zato nisem več čakala...«

