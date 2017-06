FOTO: Ameriški Traunik so poimenovali Slovenci

TRAUNIK – Gornje jezero, največje v skupini petih Velikih jezer, leži med ZDA in Kanado. Do Michiganskega jezera ga ločuje le kakšnih 50 kilometrov ožine, porasle s prostranimi gozdovi. Do večjih krajev in mest je moč priti le po cesti, označeni s številko 28. Zdi se, da vodi v neskončnost, tako ravna in enolična je. A če bi si želeli čim prej do brega Michiganskega jezera, bi bila ena izmed boljših izbir tudi stranska cesta 67. Tudi ta je, kot bi jo kdo z ravnilom začrtal. Prepričani smo, da bi se Slovenec že po nekaj kilometrih vožnje od začudenja zaustavil. Ob kažipotu, na katerem piše Traunik, bi samo debelo gledal. Zatem pa jadrno odvihral proti kraju, kjer živi 438 prebivalcev. Kar je seveda več, kot jih živi v izvornem Travniku v občini Loški Potok, ki je dal ime temu ameriškemu naselju. Naselbina je nastala, ko so prvi pionirji, med katerimi je bilo tudi veliko Potočanov, trebili divjino. Od predlogov za poimenovanje novega kraja, ki so jih dali Finci, Poljaki in še nekateri drugi, je oblast potem sprejela prav tistega, ki so ga dali Potočani.

