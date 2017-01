FOTO: Adijo 2016, tu je leto 2017

LJUBLJANA – V mrzli, a jasni noči smo se opolnoči poslovili od starega leta 2016 in vstopili v novo leto 2017. V številnih mestih so pripravili silvestrovanja na prostem, na katerih je praznovalo več deset tisoč ljudi. Nebo nad nekaterimi mesti je razsvetlil ognjemet.

Predsednik republike Borut Pahor je v novoletni poslanici Slovenke in Slovence doma in po svetu pozval k enotnosti in sodelovanju. Po mnenju predsednika državnega zbora Milana Brgleza bo imela Slovenija prihodnost le, če bo ta ustvarjena v slogi in prijaznih odnosih med ljudmi. Predsednik vlade Miro Cerar pa je pozval h krepitvi optimizma in samozavesti.

Delovno za Cerarja in Pahorja

Predsednik republike in predsednik vlade bosta današnji dan preživela delovno. Pahor bo obiskal ljubljansko porodnišnico in reševalno postajo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer se bo srečal z dežurnima ekipama.

Cerar bo prav tako obiskal zaposlene, ki tudi na prvi dan novega leta skrbijo za državljanke in državljane, tako najprej zdravniško in medicinsko osebje Splošne bolnišnice Izola ter pripadnike Slovenske vojske v vojašnici slovenskih pomorščakov v Ankaranu.

Zatem bo v Postojni obiskal tamkajšnje prostovoljne gasilce, zaposlene v regijskem centru za obveščanje, ter osebje in upokojence v domu upokojencev, v Ljubljani pa policiste Policijske postaje Ljubljana Vič.

Prosti dnevi v letu 2017

V letošnjem letu bo skupno 13 dela prostih dni, kar je dan več kot lani. Med dela proste dneve se je namreč po letu 2012, ko so ga ukinili, konec lanskega leta vrnil 2. januar.

Po današnjem novoletnem dnevu in 2. januarju bo naslednji dela prost dan kulturni praznik, 8. februar, ki letos pade na sredo.

Aprila bosta dva dela prosta dneva, in sicer velikonočni ponedeljek, ki bo letos 17. aprila, in dan upora proti okupatorju, 27. april. Ta bo letos na sredo.

Po 2. januarju in velikonočnem ponedeljku bo praznični ponedeljek tudi 1. maj, mednarodni praznik dela. Prav tako bo čas za počitek dan pozneje, 2. maja.

Dan državnosti, 25. junij, bo na nedeljo, medtem ko bo praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgust, na torek.

Prav tako bo torek 31. oktober, dan reformacije. Dela prosti bomo tudi dan pozneje, ko bo dan spomina na mrtve, 1. november.

Božič, 25. december, bo letos na ponedeljek, takoj za njim pa bo še zadnji v vrsti letošnjih prostih dni – 26. december, dan samostojnosti in enotnosti.