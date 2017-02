FOTO: 300 mrtvih labodov

LENDAVA – V zadnjih dneh so na skrajnem severovzhodu države odkrili na stotine poginulih vodnih ptičev, ki jih je pokosila ptičja gripa. Na območju naselij Benica, Pince – Marof in Petišovci so gasilci PGD Petišovci in PGD Lendava iz reke Ledave potegnili najmanj 300 mrtvih labodov, čapelj in divjih rac ter jih predali dežurnim delavcem Nacionalnega veterinarskega inštituta.



Čeprav je tako že približno 14 dni, je bilo najhuje minuli konec tedna, ko je Urad za zaščito in reševanje RS na lendavskem območju poročal o novem množičnem poginu labodov v reki Ledavi, tokrat na relaciji Petišovci–Benica, kar pomeni, da se visoko patogeni virus H5N8 na območju Pomurja in Štajerske očitno ne umirja. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da so skoraj vse izmed več sto živali v Pomurju in na Štajerskem poginile zaradi ptičje gripe – v vsega štirih urah so izvlekli celo 62 labodov, raci in čapljo: »Glede na število in lokacije pojavov se bolezen ne umirja, zato opozarjamo ljudi, ki se gibljejo na območjih, kjer se zadržujejo prostoživeče vodne ptice, še posebno na območjih, kjer je bil virus potrjen. S čevlji, obleko, pa tudi pnevmatikami kolesa ali avtomobila lahko prenesejo virus na domačo perutnino ali ptice v ujetništvu, za katere je virus H5N8 zelo nevaren. Zato je pomembno, da lastniki perutnine dosledno upoštevajo sklepe državnega središča za nadzor bolezni ter zadržujejo, krmijo in napajajo perutnino v zaprtih prostorih oziroma tako, da ne bo stika s prostoživečimi pticami,« so sporočili z URSVHVR, kjer opozarjajo na nevarnost za domačo perutnino, ki jo je treba imeti zaprto, virus pa naj ne bi bil nevaren za ljudi.