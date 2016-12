FOTO: 14-letnik uporabljal pirotehniko, amputirali so mu obe roki

LJUBLJANA – V ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru (UKC) so včeraj pozno popoldne sprejeli 14-letnika, ki se je poškodoval s pirotehničnimi sredstvi.

»Včeraj pozno popoldne nas je pretresla vest o hudo poškodovanem 14-letnem dečku, ki se je poškodoval s pirotehničnimi sredstvi. Dečka smo sprejeli v UKC Ljubljana, ima hudo poškodbo obraza, oči, sluha ter amputirani roki na nivoju desnega in levega zapestja. Zato ob tej pretresljivi zgodbi želim ponovno opozoriti vso slovensko javnost in prosim novinarje, da vsak dan opozarjate na nevarno uporabo pirotehničnih sredstev in njihove grozljive posledice,« je povedal dr. Uroš Ahčan, predstojnik kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline kirurške klinike. »Kaj natančno se je dogajalo v sobi, bo pokazala kriminalistična preiskava,« dodaja Ahčan. 14-letnik je stabilen in pri zavesti.

Poškodovanega dela telesa nikoli več ne moremo povrniti v prejšnje stanje

Ahčan še poudarja, da je dejstvo je, da se poškodovan del telesa po poškodbi nikoli več ne more povrniti v enako stanje. »Živimo v kompleksnem svetu, svetu številnih vprašanj in izzivov, zato je zelo pomembno psihofizično stanje posameznika in družbe. Vsaka telesna poškodba poslabša delovanje telesnega ustroja in estetski videz. Poškodbe nas postavijo v slabši položaj, lahko tudi na rob družbe. Življenje brez roke ali noge, s težko poškodbo tudi drugih delov telesa, je težko življenje. Pozna se pri karieri, iskanju službe, lahko tudi pri iskanju partnerja. Življenje brez prstov ali celo roke oziroma brez obeh rok je zlasti za tako mlado osebo, ki je na začetku svoje ustvarjalne poti, nepredstavljivo.«

Prav tako poziva mlade, naj pirotehniko prestavijo v virtualni svet, svoje življenje pa živijo polno v realnem svetu, svetu objemov, iskrenih nasmehov, prijateljskega druženja in nežnih dotikov.

Zadnja leta število poškodb s pirotehničnimi sredstvi sicer upada.