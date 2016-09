FOTO: 100 žensk na Triglav: pustolovščina se je začela

Pohod 100 žensk na Triglav je v polnem teku. Pohodnice so skupaj s spremljevalci že na poti, v ekipi pa je tudi naš novinar Boštjan Fon, ki poroča s terena.

Ob 9.30:

Še pred pol deseto je celotna odprava naših deklic že prispela do Vodnikovega polja nad Velim poljem. Tam je na sporedu polurni počitek, za malico in okrepčila pa se bodo dekleta počasi podala preko Konjskega prevala do doma Planika. Dekleta so že ugledala svoj cilj, vrh Triglava, ki je še v rahli oblačnosti, vendar so vremenske razmere, predvsem za hojo, vrhunske.

Ob 8.00:

Ob včerajšnjem sprejemu udeleženk pohoda 100 žensk na Triglav, ki letos obhaja 50-letnico, je bilo med pohodnicami čutiti izjemen optimizem. Spremljevalci pohoda, vsi kleni fantje z različnih postaj gorskih reševalnih zvez Slovenije, smo jih dodatno spravili v smeh s tem, da smo vsako še dodatno stehtali. Tako smo dognali, da ima najlažja udeleženka 44 kilogramov, najtežji udeleženec pa prihaja iz vrst spremljevalcev in tehta točno 108 kg.

Danes zjutraj četrt pred šesto se je po zajtrku že krenilo na pot proti Jezercam, kolona je zdaj že prešla že Studenski preval. Glavnina je trenutno na Okljuki pod Tošcem in do prvega večjega postanka na Vodnikovem domu potrebuje še dobre pol ure. Razen težave ene pohodnice s kolenom drugih posebnosti trenutno ni.