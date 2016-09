Fortuna med Katancem in Čeferinom

Iz glavnega mesta Litve smo odpotovali z grenkim priokusom, čeprav so na tridnevnem festivalu Vilne stregli izjemne domače kulinarične dobrote. Kaj bi šele bilo, če bi slovenski nogometaši z gostitelji izgubili tekmo, v katero so šli kot izraziti favoriti za zmago. Saj ne rečem, da v nogometu vedno zmaga boljša ekipa, toda gostovanje čete selektorja Srečka Katanca ob Baltiku sproža številne dvome, ugibanja, vprašanja zaradi dveh različnih obrazov njihove igre. No, vseeno velja najprej poudariti izjemen značaj slovenskih asov, ki so ob zaostanku dveh zadetkov tako odločno krenili po preobrat in prišli vsaj do šibke tolažbe v obliki točke. Odločnost, potrpežljivost, vztrajnost in kakovost je na koncu nagradila tudi boginja Fortuna. Zato je bilo na hodniku pred slačilnicami nekoliko lažje srečati predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) in skoraj zagotovo novega šefa evropske nogometne družine Aleksandra Čeferina, ki se je na tej tekmi postaral za leto ali dve. Jasno je dal vedeti, da ga močno stiska v želodcu po spremljanju drame na zelenici, saj je tudi on prepričan, da bi morala Slovenija premagati Litvo. Nisem ga hotel vprašati, ali bi Katanec dobil odpoved v primeru poraza.

