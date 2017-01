Florjančič kandidat za Masleševo funkcijo

LJUBLJANA – Minister za pravosodje Goran Klemenčič je danes v državni zbor (DZ) poslal predlog, da za predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije imenuje vrhovnega sodnika Damijana Florjančiča, so sporočili z ministrstva. Dosedanjemu predsedniku Branku Masleši se mandat izteka.

Na ponovljeni javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika vrhovnega sodišča, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63 z dne 7. 10. 2016, sta se prijavila dva kandidata, in sicer vrhovni sodnik svetnik Rudi Štravs in vrhovni sodnik Damijan Florjančič. Vrhovni sodniki so podprli slednjega, medtem ko so v prvem krogu, ko sta bila kandidata Štravs in Vladimir Horvat, podprli Štravsa.

Za izvolitev potrebuje navadno večino.