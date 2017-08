Finančna služba ga je udarila po prstih

LJUBLJANA – Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) je pri zavezancu za davek, ki opravlja dejavnost »druga specializirana gradbena dela«, obračunala za več kot milijon evrov dodatnih dajatev. Kot pojasnjujejo, so opravili davčni inšpekcijski nadzor davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve za obdobje enega leta. Zavezanec je v tem obdobju zaposloval povprečno 180 oseb, ki so opravljale razna montažna dela v tujini. »V postopku nadzora je bilo ugotovljeno, da je zavezanec za davek zaposlenim detaširanim delavcem izplačeval dnevnice, do katerih ti niso bili upravičeni, saj niso bili na službenem potovanju, ampak so bili napoteni na delo v tujino,« pojasnjuje Furs.

Iz dokumentacije niso mogli ugotoviti, kolikšen del se nanaša na nepravilno izkazano izplačilo za nadurno delo, delo na praznik in druge dela proste in kolikšen del naj bi se nanašal na izplačilo detašmaja, prav tako zavezanec v postopku nadzora ni predložil dokazil o izplačanem detašmaju: »Neupravičeno izplačane dnevnice so bile posledično obravnavane kot vsako drugo plačilo za opravljeno delo, kar sodi v dohodke iz delovnega razmerja. Pri izračunu je bila upoštevana tudi morebitna upravičenost zaposlenih do terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje, povračila stroškov za prehrano in oprostitve z naslova mednarodnih pogodb. V postopku nadzora so bile tako obračunane dajatve v znesku 1.043.740,50 evra, ki se v višini 632.325,73 evra nanašajo na dodatno obračunane prispevke za socialno varnost, v višini 249.403,51 evra na dohodnino in v višini 162.011,26 evra na obresti od nepravočasno plačanih dajatev.«