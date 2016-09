Filmsko reševanje muce: gasilci odpovedali, gorski reševalci pa ne

LJUBLJANA – V sredo so imeli gorski reševalci nenavadno intervencijo. Ko so odpovedali gasilci PD Brdo, nato še gasilci Gasilske brigade Ljubljana in celo gozdarji, so svoje spretnosti in znanje pokazali gorski reševalci. Kot so zapisali na spletni strani, so v sredo ponoči kar prek facebooka prejeli sporočilo lastnice muce, ki je splezala na drevo in obtičala približno 20 metrov nad tlemi. Po njihovih besedah so gasilci ob pogledu na višino drevesa le zmajevali z glavo in rekli, da ne morejo pomagati, a lastnik se ni dal, na pomoč je poklical gorske reševalce.

Ti so pojasnili, da je za plezanje po takšnih drevesih treba veliko znanja in izkušenj. »GRS Ljubljana se je seveda odzval klicu in trije naši člani so med službenim odmorom za malico v pičlih 20 minutah po prihodu na mesto 'nesreče' že predali muco lastnici. Prenočevanje v krošnji bora je k sodelovanju spodbudilo tudi mačko, ki se je brez težav pustila prenesti na tla. Naši člani so pri reševanju uporabili znanje in tehniko GRZS za reševanje padalcev z dreves.«

Kot nam je še uspelo izvedeti, sta reševalca na fotografiji Tomaž Žgajnar, sicer vodja Ajpesa v Ljubljani, in Igor Jamnikar, direktor podjetja Citywall.