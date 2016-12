Filharmoniki nadaljujejo stavko: novoletnega koncerta ne bo

LJUBLJANA – Novoletnega koncerta Slovenske filharmonije v Cankarjevem domu ne bo. Kot je sporočil stavkovni odbor, je direktor Damjan Damjanovič zavrnil kompromis, po katerem bi orkester koncert igral pod taktirko Uroša Lajovica pod pogojem, da se nato prekine sodelovanje z njim. Orkester se je zato soglasno odločil za nadaljevanje stavke.

Pooblaščenec stavkovnega odbora stavkajočih Dino Bauk je v četrtek Damjanoviču in predsedniku sveta zavoda Otmarju Zornu posredoval kompromisni predlog, ki bi omogočil začasno prekinitev stavke in izvedbo novoletnega koncerta. Orkester je predlagal, da Damjanovič pred izvedbo novoletnega koncerta z maestrom Lajovicem podpiše sporazum o prekinitvi sodelovanja, nato pa se novoletni koncert, napovedan 1. januarja v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, pod njegovo taktirko izvede.

Pooblaščenec stavkajočih je v ponudbi Damjanoviču predlagal, da se danes do 12. ure podpiše sporazum o začasni prekinitvi stavke, vendar pa se je direktor na kompromis odzval v zadnjem trenutku z zavrnitvijo.

Kot so stavkajoči v Slovenski filharmoniji zapisali v sporočilu za javnost, Damjanovič z neodgovornim ravnanjem, nepripravljenostjo reševati spor, kljub pripravljenosti orkestra, da se najde rešitev, ki bi bila v zadovoljstvo obiskovalcev in poslušalcev novoletnega koncerta, prevzema velik del odgovornosti, saj se bo na tak način spor v prihodnjih dneh in tednih le še poglobil.