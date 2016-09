Fikret, Arne in jaz

Zgornji mi je naklonil življenje, ki ga ne bom kot večina končal zaradi dolgčasa ali hipoteke. Obdaril me je z dvema otrokoma, ki sta si v smehu popolnoma enaka, čeprav različnih let in bioloških mater. Imel sem priložnost spoznati osebe, ki jih bi vikal do konca dni. Še več je bilo ljudi, ki so bili tako manipulatorsko zahrbtni, da je za njih še najbolj primitivna označba s kakšnim spolnim organom nezadovoljiva. Ženske? O teh ne bi. So bile in bodo. Amen! Med vsemi temi, bili so tudi čisto navadni pobiralci kant za smeti zadaj za kamionom komunale, jih je nekaj, ki bi jih prek uradnega lista sprejel za dedno žlahto. Dva od takih meni posebnih osebkov, eden je Bosanec, drugi Norvežan, sta mi tik pred vstopom v jesen polepšala dan. Jeseničan, čistokrvni »taspodnji«, že leta, čeprav je brez zaposlitve, zbira športne drese in opremo svetovnih športnih zvezdnikov. Kako? Ne sprašujte. Je Bosan'c in se znajde! Nato jo po dražbenih načelih proda. Ne zbaše denarja v žep. Niti centa! Vse nakaže lokalni zvezi društev prijateljev mladine, da otroke, ki jim starši ne morejo kupiti niti spodobnega kosa belega kruha, pošljejo na morsko obarvane počitnice. S Skandinavcem se že leta srečujeva v Planici v tekmovalni vasi.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.