Fides in vlada prekinila pogajanja: Obstaja možnost dogovora

LJUBLJANA – Vladni pogajalci in predstavniki zdravniškega sindikata Fides so prekinili pogajanja. Vsaka stran bo še danes odločala o predlogu sporazuma, s katerim bi lahko preprečili za torek napovedano zaostritev stavke, sta po prekinitvi pogajanj povedala predsednik Fidesa Konrad Kuštrin in državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Nina Pirnat.

»Obstaja možnost dogovora, da pridemo do rešitve, ki bo pomenila, da stavke ne bomo zaostrili,« je po prekinitvi pogajanj povedala Pirnatova. Tako bodo po njenih besedah do 19.30 sporočili, kako naprej.

Kuštrin je po prekinitvi pogajanj šel na glavni stavkovni odbor Fidesa, na katerem bodo »verjetno sprejeli pogojno odločitev o tem, da bi lahko preklicali odločitev o zaostritvi stavke«. »Obe strani imata interes, da stavke v torek ne zaostrimo. Če pride do tega, je že velik uspeh, zlasti bo to zelo koristilo bolnikom,« je dejal v izjavi medijem.