Festival F3ŽO o duhu digitalnega opismenjevanja in ohranjanja talentov starejših

V ljubljanskem Cankarjevem domu se je včeraj, 28. septembra, pričel že 16. Festival za tretje življenjsko obdobje F3ŽO. Festival je dolg tri dni in se bo v petek, 30. septembrazaključil. Tudi letošnji festival ponuja vrsto različnih aktivnosti – obiskali boste lahko predavanja in delavnice, si ogledali nastope na kar dveh odrih, nabrali informacije in opravili številne sejemske nakupe na razstavnih prostorih. Festival v letošnjem letu poudarja pomen digitalnega medgeneracijskega povezovanja, pomen ohranjanja talentov starejših za širšo družbo in prenašanje izkušenj na mlajše generacije ter varnost starejših v prometu. V letošnjem letu bo festival gosti tudi Slavnostno akademijo ob 70-letnici delovanja ZDUS.

Strokovni program

Slovenija se, podobno, kot večina razvitih držav po svetu, sooča z večanjem števila starejših. Po osnovnem scenariju prebivalstva EUROPOP2013' bo v Sloveniji leta 2060 skoraj tretjina prebivalcev starejša od 65 let, kar bo vplivalo na vse ravni družbe – na trg dela, pri javnih izdatkih za sisteme socialne zaščite, pri vključenosti starejših v družbo in njihovem kakovostnem življenju. Ukrepi na številnih področjih, kot na primer prilagoditev trga dela, sistema izobraževanja in prostorskega načrtovanja, so že dalj časa ena glavnih ciljev vlade. V ta namen bo že prvi dan festivala potekala otvoritvena okrogla miza s predstavitvijo glavnih ciljev strategije aktivnega staranja, ki jo bosta vodila Marija Pukl, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade RS in Boštjan Vasle z urada za makroekonomske analize in razvoj. Okrogla miza bo prva izmed 8 okroglih miz v okviru strokovnega programa festivala, potekala pa bo v sredo, 28. septembra, ob 14. uri v Kosovelovi dvorani.

Strokovni program festivala se bo nadaljeval še vse tri dni festivala z razpravami o strategijah dolgožive družbe, vključujoč program dolgotrajne oskrbe, predstavljene pa bodo tudi dobre prakse v Sloveniji, velik poudarek pa bo na digitalnem medgeneracijskem povezovanju. V letošnjem letu bo strokovni program festivala namenjen tudi ustvarjalnosti starejših pod geslom Talent se ne stara.

Novo! elektronske prijave in raba e-portalov za starejše

Živimo v času, ko ne mine dan brez uporabe interneta, računalnika, pametnega telefona, tablic, … Okolje v katerem živimo se spreminja skupaj s spremembami, ki jih med drugim vnaša tudi digitalna doba. Takšna preobrazba poteka zelo pospešeno, zato je potrebno uvesti vanjo prav vsakega posameznika, tudi starejše. V ta namen bodo na festivalu potekale številne predstavitve, ki jih pripravljajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za pravosodje. Spoznali boste lahko e-portal e-Uprava, ki združuje 25 vlog in zahtevkov, namenjenih elektronski oddaji vlog za vojne veterane, vojnih invalidov in družinskih članov ipd., novo orodje Kulturnik.si za hitro iskanje inforamcij in novic, povezanih s kulturo ter slovenski knjižni portal Bližjiknjigi.si. Slovenska Policija bo predstavila možnost oddaje anonimne e-prijave kaznivega dejanja in aplikacijo Prijavi prometno kontrolo. Na voljo bodo tudi predstavitve evropskega portala e-Pravosodje, ki ponuja informacije o pravnih sistemih držav članic EU v vseh jezikih, spoznali pa boste lahko tudi možnost pričanja prič v postopkih iz tujine, iz druge lokacije, z uporabo videokonferenc ter Centralni register oporok.

Izobraževalni program za vse okuse

Tudi v letošnjem letu boste obiskovalci izobraževalnega programa deležni pestrega izbora predavanj in odprtih delavnic. ZDUS pripravlja predavanje na temo Skupaj je lažje biti sam - alternativne oblike bivanja starejših, kjer bodo predstavili izzive sobivanja, skupnostno bivanje in druge oblike sobivanja. Zavod Vzajemnost bo predstavil načine za izboljšanje spomina s predavanjem in programom Možganski fitnes, zakaj pozabljamo in kaj sami lahko naredimo za boljši spomin. Program novega parka alternativnih metod zdravljenja bo vodila voditeljica Klepeta ob kavi Jasmina Kandorfer, ki bo z gosti govorila o bioenergiji, šamanskih tehnikah, bioresonanci in drugih alternativah. Za zamuditi pa ne bo niti predavanje Osteoporoza, inkontinenca, nespečnost in bolečina v naturopatiji, ki ga pripravlja Naturopatski center Saeka. Obiskovalci se boste lahko kot vsako leto pridružili vsem dogodkom v štirih predavalnicah M ter v Odprti delavnici, kjer se boste med drugim lahko preizkusili v vajah za ravnotežje in ročnih spretnostih, v klekljanju in še marsičem. Slovensko kulturno društvo Hospic in knjigarna Konzorcij pa pripravljata Hospickafe, kjer boste skupaj z dr. Manco Košir, Borisom Cavazzo in predsednikom vlade RS dr. Mirom Cerarjem spregovorili o življenju in minljivosti.

Izdelki in storitve za aktivno preživljanje prostega časa

Na sejemskih prostorih se bodo predstavila društva upokojencev, zdravilišča, kulturne ustanove, farmacevtska podjetja, domovi za starejše, športna društva, izobraževalne institucije, medijske hiše, založniki, IT-podjetja, občine idr. Letošnja novost je Park alternativnih metod zdravljenja, dodatno pa bomo obogatili program tudi v Festivalski kuhinji. Obiskovalci boste lahko v času sejma po ugodnejših cenah kupovali različne izdelke in preizkusili številne meritve. V družabnem Si.mobilovem kotičku se boste lahko vse tri dni festivala opremili z uporabnimi nasveti za enostavno uporabo pametnega telefona. Nasvete za varnost starejših v prometu in novi prometni signalizaciji pa bodo delili zaposleni na razstavnem prostoru AMZS. Tradicionalno se s svojim samostojnim prostorom predstavlja tudi Mestna občina MOL, ki poleg sejemskega programa pripravlja tudi brezplačne oglede različnih kulturnih, turističnih znamenitosti in oglede oskrbovanih stanovanj.

Slavnostna akademija ob 70-letnici delovanja ZDU

Zveza društev upokojencev Slovenije deluje že od leta 1946 in je po številu članstva in društev (509) ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. Leto 2016 je za zvezo še posebej pomembno, saj praznuje visok jubilej, ki je 70 let organiziranega delovanja. V ta namen zveza pripravlja več aktivnosti, ki bodo imele svoj vrhunec na slavnostni akademiji, ki bo potekala v sklopu 16. Festivala za tretje življenjsko obdobje v petek, 30. septembra 2016 ob 14. uri v Linhartovi dvorani. Slavnosti govornik in pokrovitelj akademije bo predsednik vlade RS dr. Miro Cerar, vse obiskovalce pa bo nagovoril tudi predsednik zveze g. Janez Sušnik. Zveza društev isti dan ob 12. uri pripravlja tudi novinarsko konferenco ob izidu zbornika ZDUS.

Kulturni programv sestavi društev iz vse Slovenije

Bogat kulturni program v letošnjem letu sestavljajo številna društva upokojencev, osnovne šole in ostali posamezniki, ki se bodo predstavili z različnimi pevskimi, plesnimi in gledališkimi nastopi. Slišala se bo domača ljudska pesem številnih pevskih zborov, plesalo se bo skupaj z različnimi folklornimi društvi, ki bodo obiskovalce ponesla v čase starih šeg in navad, ogrele pa nas bodo tudi orientalske plesalke. Ogledati si bo mogoče tudi nekaj dramskih skupin, katerih člani so tudi najmlajši. Na Odprtem odru bo prvi dan gostila tudi priljubljena televizijska voditeljica Miša Molk.

Vstop prost. Več na www.f3zo.si.