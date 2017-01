Ferrari je povozil našega jelenčka

LJUBLJANA – Slovenski prodajalec otroških igrač Unika TTI je na svoji koži izkusil, kaj pomeni, če prodajaš igračke, na katerih je natisnjen zaščitni znak, ki spominja na logo znanega proizvajalca avtov. V Ferrariju, italijanskem izdelovalcu prestižnih jeklenih konjičkov, so bili prepričani, da je naše podjetje kršilo intelektualno lastnino s tem, ko je bil na avtomobilčkih, ki so jih prodajali, uporabljen znak, ki spominja na Ferrarijevega – na rumeni podlagi je namesto konja odtisnjen jelenček.



O zapletu je slednjič odločalo ljubljansko okrožno sodišče, ki je po besedah Ferrarijevega odvetnika Mateja Domja sklenilo, da je Unika TTI pomenila nelojalno konkurenco in da je šlo za nepošteno prakso, ker je prodajala falsifikate. Na sodišču so nam pojasnili, da je šlo za spor v vrednosti 10.000 evrov, odškodnina pa ni bila prisojena, ker tudi ni bila zahtevana. Slovensko podjetje mora v treh slovenskih časopis po pravnomočnosti sodbe objaviti njen izrek oziroma dejstvo, da je, kot je povedal Domjo, v tem primeru ravnalo nemoralno in nezakonito.

