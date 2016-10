Fascikel poln obljub, televizorja od nikoder

REPNJE – Vodiška Johanca (Ivana Jerovšek) je živela prav tam, kjer živi tako 63-letni Franc Horvat kot devetnajst šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja, nune so to. Vodiška Johanca iz Repenj je bila namreč prav tista znamenita slovenska prevarantka, ki naj bi videla kip, ki toči krvave solze. O, ja, krvave sledi so se potem cedile tudi po njenem celem životcu, zaradi česar so tudi verniki trumoma drli, da bi videli to čudo!

