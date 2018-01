Fakizem v Sloveniji

Škoda, da je biatlonec Jakov Fak zaradi izlivov primitivizma, nacionalizma, pritlehnega hujskanja določenih rojakov na svetovnem medmrežju in osamljenega medijskega dvoma – poudarjam, osamljenega! – odstopil od možnosti, da bi bil izbran za zastavonošo na odprtju olimpijskih iger v Južni Koreji.



Tako kot druga nominiranca, smučarska tekačica Vesna Fabjan in hokejist Mitja Robar, je tudi Fak oseba, ki bi si zaslužil to čast. Vsi so se izkazali za izjemne predstavnike slovenskega športa in države, v svoji karieri so dosegli vrhunske rezultate, priljubljeni in spoštovani so pri tovariših, tekmecih, navijačih in v širši javnosti. Resda je Jakov Fak po rodu Hrvat, toda od leta 2010 ima slovenski potni list in nastopa pod slovensko zastavo.



