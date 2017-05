Evropska komisija sprejela delegirani akt o terana

BRUSELJ – Evropska komisija je sprejela delegirani akt, ki opredeljuje izjemo za Hrvaško pri uporabi imena teran, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Akt sicer še ne velja, saj ga lahko članice EU in Evropski parlament v dveh mesecih zavrnejo. Na ministrstvu vztrajajo, da bo Slovenija nadaljevala aktivnosti za ohranitev celovitosti zaščite terana.

Proces za dodelitev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran je v sklepno fazo prešel konec prejšnjega tedna, ko je komisija sprožila pisni postopek za sprejetje delegiranega akta.

Delno upoštevane pripombe

Komisija je delegirani akt sprejela po posvetovanju z vsemi članicami in s splošno javnostjo, ki je trajalo štiri tedne. V tem času je bil osnutek delegiranega akta spremenjen, tako da so se upoštevali prejeti prispevki, če so vključevali nove elemente, so ta teden pojasnili viri pri komisiji.

Kot so spomnili na kmetijskem ministrstvu, je komisija pri pripravi delegiranega akta delno upoštevala slovenske pripombe. Tako po navedbah ministrstva ni ugodila prvotni zahtevi Hrvaške iz maja 2013, da prekliče veljavno slovensko geografsko zaščito za teran, izpostavili pa so tudi dodatne omejitve označevanja sorte vinske trte teran na vinih, pridelanih v hrvaški Istri, tako da se naziv sorte teran lahko označuje le v istem vidnem polju in z manjšimi črkami kot Hrvaška Istra.

Komisija je po navedbah ministrstva potrdila tudi ekskluzivnost uporabe zaščitene oznake porekla za vino teran, pridelano na Krasu. To tako ostaja samo vino, pridelano na Krasu v Sloveniji.

Kdaj zavrnitev?

Delegirani akt sicer še ni veljaven, saj ga lahko članice EU in Evropski parlament v obdobju dveh mesecev po prejemu uredbe v vseh jezikovnih različicah z ustrezno večino zavrnejo. A za to je potrebna res velika večina, zato je kaj takega malo verjetno. V Svetu EU, ki združuje članice, je za zavrnitev potrebna t. i. super kvalificirana večina 72 odstotkov članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva EU, v Evropskem parlamentu pa absolutna večina. Vendar pa se lahko akt v uradnem listu EU objavi in tako začne veljati šele po izteku tega dvomesečnega roka.

Kot so še enkrat poudarili na kmetijskem ministrstvu, je Slovenija še naprej odločena, da bo kljub sprejemu delegiranega akta nadaljevala aktivnosti za ohranitev celovitosti zaščite vina teran. Tako bo zahtevala obravnavo akta na Svetu EU, hkrati pa bo uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva, vključno z izpodbijanjem uredbe s tožbo pred Sodiščem EU.