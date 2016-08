Evakuacija v Mariboru: bombologi odstranili nevaren predmet

MARIBOR – Stanovalec je na Schreinerjevem trgu na vrtu našel predmet, za katerega je domneval, da bi lahko bil ročna bomba, vendar o tem ni bil prepričan.

Na kraj so takoj napotili policiste, ki so ugotovili, da predmet dejansko daje videz starejše neeksplodirane ročne bombe. Nemudoma so zavarovali okolico in zaradi varnosti evakuirali stanovalce štirih najbližjih stanovanjskih hiš.

Pirotehniki so odstranili predmet in ga odnesli v analizo. Rentgensko so ga pregledali in ugotovili, da ne gre za eksplozivno telo, ampak za aluminijasti odlitek oziroma imitacijo ročne bombe brez vsakršnega polnjenja.

Predmet je bil ljudem ali premoženju nenevaren.