Eurojackpot: kam romajo milijoni?

LJUBLJANA – Vrtoglavih 90 milijonov evrov v skladu za eurojackpot v včerajšnjem zadnjem žrebanju v letu 2016 ni dobilo novega lastnika.

Pet srečnežev pa se bo veselilo več kot dveh milijonov in pol – 2,656.767,00 evrov, ki jih bodo prejeli za izžrebano kombinacijo 5+1. Te so bile kar štirikrat vplačane v Nemčiji in enkrat na Češkem.

In katere številke so tokrat prinašale srečo? 27, 30, 45, 47, 50 ter dodatni 1 in 9.