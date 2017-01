EU bi le migrante  ščitila pred nami?

LJUBLJANA, BRUSELJ – Komisar Sveta Evrope za človekove pravice, Latvijec Niels Muižnieks, je v pismu, ki ga je naslovil na predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza, slovenske poslanke in poslance kar naravnost pozval, naj zavrnejo predlagano novelo zakona o tujcih, ker so (menda) nekateri njeni deli lahko v nasprotju celo z več evropskimi in mednarodnimi standardi. Slovenski parlament bi namreč po Muižnieksovem prepričanju moral predvsem uzakoniti učinkovito individualno obravnavo prosilcev za azil, ne pa ob tem razmišljati o ukrepih, s katerimi naj bi se naša država pripravljala na morebitne izredne razmere ter pri odzivanju na migracijske izzive poskušala zagotavljati prihodnje ravnovesje med varnostjo in humanitarnostjo, kaj šele jih sprejemati. Predlagana slovenska novela zakona o tujcih, namiguje Muižnieks, v praksi migrantom, beguncem in prosilcem za azil celo jemlje pravico do individualne obravnave, četudi kakor predvideva in zagotavlja različne varovalke. Komisar Sveta Evrope za človekove pravice je že drugi visoki predstavnik Sveta Evrope, ki naj bi bil nadvse zaskrbljen zaradi predlagane zakonske novele. Še pred njim je v minulem tednu zaskrbljenost v pismu premierju dr. Miru Cerarju podobno ostro izrazil že generalni sekretar Sveta Evrope, Norvežan Thorbjørn Jagland. Iz Cerarjevega odgovora pa je menda razbral, da je Slovenija vendarle nakazala pripravljenost na dialog, in nato ponižujoče predlagal, da Svet Evrope sodeluje pri razpravi o spremembah predloga novele zakona o tujcih: »Takoj smo pripravljeni poslati strokovnjake v Ljubljano.« (!)