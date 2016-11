Ernest Petrič zmagal v OZN

Dr. Ernest Petrič je ugleden mednarodno-pravni strokovnjak, dolgoletni diplomat in veleposlanik Republike Slovenije, profesor in avtor številnih knjig ter ostalih prispevkov. Foto: Blaž Samec

LJUBLJANA – Z zunanjega ministrstva poročajo o mednarodnem uspehu slovenskega profesorja Ernesta Petriča. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj, 3. novembra 2016, izvolila 34 novih članov Komisije za mednarodno pravo. V Komisijo je bil ponovno izvoljen tudi prof. dr. Ernest Petrič, ki je prejel 164 glasov podpore, kar je največ med vsemi kandidati v vzhodnoevropski volilni skupini.



Dr. Petrič je bil po poročanju MZZ za nov petletni mandat v Komisijo za mednarodno pravo (ILC) izvoljen že tretjič zapored, kar predstavlja pomembno priznanje njegovemu strokovnemu delovanju na področju mednarodnega prava.



Komisija OZN za mednarodno pravo, ki je eno najpomembnejših teles OZN, je bila ustanovljena leta 1947. Med njene temeljne dosežke na področju kodifikacije mednarodnega prava štejemo Dunajsko konvencijo o pravu mednarodnih pogodb, Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih in Dunajsko konvencijo o nasledstvu držav glede mednarodnih pogodb. Poleg tega bistveno prispeva k razvoju mednarodnega prava, v zadnjih letih predvsem na področju diplomatske zaščite, odgovornosti mednarodnih organizacij in pridržkov k mednarodnim pogodbam.



Komisijo sestavlja 34 članov, ki jih izvoli Generalna skupščina OZN, pri čemer izvoljeni člani delujejo v osebnem svojstvu. Komisija se srečuje letno, zasedanja pa potekajo na Uradu OZN v Ženevi.



Dr. Ernest Petrič je ugleden mednarodno-pravni strokovnjak, dolgoletni diplomat in veleposlanik Republike Slovenije, profesor in avtor številnih knjig ter ostalih prispevkov. Pri delu ILC dejavno sodeluje že vse od leta 2006.