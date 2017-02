Erjavec že četrtič na čelu Desusa

LJUBLJANA – Karl Erjavec je na današnjem kongresu DeSUS v Ljubljani prevzel četrti mandat za vodenje stranke. Za njegovo imenovanje so glasovali 203 delegati, sedem jih je bilo proti. Erjavec je bil edini kandidat za predsednika DeSUS, ki danes z novim gospodarskim programom že začenja volilno kampanjo.

Erjavec je v kratkem nagovoru po razglasitvi rezultatov izrazil prepričanje, da je to bil najboljši kongres stranke, zlasti zaradi kakovostne razprave. Spomnil je, da so govorili o izzivih, ki čakajo Slovenijo, zadovoljen pa je tudi, da v stranko prihajajo mladi.

Širjenje skrbi stranke, ki je doslej zagovarjala zlasti interese upokojencev, še do drugih generacij, je Erjavec izpostavil že v kongresnem nagovoru. Na koncu pa je ponovno poudaril željo, da bi bila Slovenija uspešna, varna in da bi vsi državljani živeli človeka dostojno življenje.

To je po njegovem prepričanju mogoče doseči z uspešnim gospodarskim programom, ki so ga danes tudi predstavili. Ob tem pa zagotavlja, da bodo še vedno skrbeli za interese starejših in drugih ranljivih skupin, za javno šolstvo in javno zdravstvo.

Erjavec se je na vrh stranke DeSUS prvič zavihtel 2005. Od takrat je stranka imela pestre kongrese in se v tem času čistila, je v minulih dneh povedal Erjavec in ocenil, da so danes zrela in konsolidirana stranka.

Delegati so danes izvolili tudi nove organe stranke oz. širše vodstvo. Svoj položaj podpredsednika je obdržal Tomaž Gantar, na podpredsedniški funkciji pa sta se mu pridružila še Jelka Kolmanič in Jožef Žnidarič.