Erjavec tudi o predčasnih volitvah: SMC bo šla sama naprej!

LJUBLJANA – Ura resnice za premierja Mira Cerarja bo glasovanje v DZ, je za STA dejal Erjavec, ki pričakuje, da bo Cerar ob morebitni vložitvi interventnega zakona nanj vezal zaupnico. »Takrat bo jasno, da gremo na predčasne volitve,« je dodal.

Sporazum po Erjavčevih navedbah daje še več zdravnikom, ki sicer sodijo v družbeno skupino prebivalstva, ki ima sorazmeren visok standard. Obenem pa morajo preostali v javnem sektorju (in zlasti upokojenci) še naprej varčevati, je rekel Erjavec in dodal, da to zanj ni nobena modernizacija zdravstva, temveč farsa.