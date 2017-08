Erjavec poziva k takojšnji implementaciji arbitražne odločbe na morju

LJUBLJANA – Odločbo arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško bi bilo treba na morju nemudoma implementirati, je danes dejal zunanji minister Karl Erjavec, ki v Ljubljani gosti danskega kolega Andersa Samuelsena. Kot je opozoril Erjavec, je takojšnjo implementacijo arbitražne odločbe na morju zagovarjal že, ko je bila ta izdana, saj je sodišče mejo na morju zelo jasno določilo. Ker tega nismo storili takoj po razglasitvi razsodbe, smo zamudili dragocen čas, je dejal. Ob iztekanju turistične sezone smo po njegovih besedah priča, kako Hrvaška namerno provocira situacije, ki niso v skladu z vsebino odločbe, med njimi je tudi nedavni obisk hrvaškega premierja Andreja Plenkovića v Umagu in Savudriji.

Slep dialog

Plenković je na obisku »pozival hrvaške ribiče, naj kršijo arbitražno odločbo, suverenost Slovenije«, kar kaže na to, da »Hrvaška nima namena skozi dialog implementirati arbitražne odločbe«, pravi Erjavec. »Mislim, da je skrajni čas, da začnemo implementirati arbitražno odločbo, kar se tiče tistega dela, ki se nanaša na morje. Če tega ne bomo storili, se bojim, da bomo zašli v slep dialog, ki ne bo prinesel nobenih rezultatov.« Dejal je tudi, da se bodo predstavniki vlade sestali s slovenskimi ribiči.

Ne sprejemajo odločitve

Plenković je minulo sredo hrvaškim ribičem dejal, da v Piranskem zalivu lahko lovijo kot pred razsodbo, torej do sredinske črte. Ponovil je, da Hrvaška ne sprejema arbitražne odločbe, ker je izstopila iz arbitražnega postopka. Izjavo je nemudoma kritiziral Erjavec, dan pozneje pa je premier Miro Cerar opozoril, da bosta njegovo potrpljenje in pripravljenost na dialog s Hrvaško izpuhtela, če ne bo septembra na srečanju s hrvaškim kolegom Zagreb pokazal jasne volje za udejanjenje arbitražne sodbe. Ta je bila tudi med temami pogovora današnjega srečanja Erjavca z danskim zunanjim ministrom. Kot je v odgovoru na novinarsko vprašanje po pogovorih dejal Samuelsen, Danska to vprašanje vidi kot dvostransko vprašanje in upa, da bosta državi v prihodnosti našli dobro rešitev. Vztrajajo sicer pri vladavini mednarodnega prava in menijo, da je pomembno, da vsi priznavajo mednarodna pravila in zakone.