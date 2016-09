Erjavec po tožbi Hrvaški: Slovenija želi samo zaščititi svoje interese

LJUBLJANA – Po vložitvi tožbe proti Hrvaški zaradi Ljubljanske banke ne pričakujem poslabšanja slovensko-hrvaških odnosov, je za STA danes dejal zunanji minister Karl Erjavec. Dodal je, da želi Slovenija samo zaščititi svoje interese.

Slovenija je danes na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu vložila meddržavno tožbo proti Hrvaški zaradi kršitve pravic LB pri izterjavi dolgov hrvaških podjetij. Slovenija v tožbi zahteva tudi najmanj 360 milijonov evrov odškodnine.

Slovenija v tožbi, kot je dejal pravosodni minister Goran Klemenčič, dokazuje, da so hrvaške sodne in izvršilne oblasti s svojim sistematičnim ravnanjem LB v zadnjih 25 letih onemogočale izterjavo terjatev do hrvaških podjetij in jo tako nezakonito prikrajšale za njeno premoženje.

Hrvaška stran se na vložitev tožbe še ni odzvala.