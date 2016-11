Erjavec o prilogah, zdravniki mu vračajo: Časi tajnih listin so minili

LJUBLJANA – Sporazum, ki ga je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc podpisala z zdravniškim sindikatom Fides, povzroča trenja znotraj koalicije. Predsednik Desusa Karl Erjavec je po podpisu sporazuma ministrico pozval k odstopu, v oddaji Odmevi pa je dejal, da podpisani sporazum, ki je strnjen na treh straneh, vsebuje tudi priloge, a to po besedah sindikata, ki ga vodi Konrad Kuštrin, ne drži.

»Nezaslišano je, da politik, ki je na položaju zunanjega ministra, posreduje javnosti tako neresnična dejstva. Časi tajnih uradnih listov so namreč minili. Občutek imamo, da se znotrajkoalicijska trenja in nesoglasja lomijo na sporazumu, ki vsebuje nastavke za prepotrebno zdravstveno reformo. Očitno gre prvaku Desusa, ki so ga sicer polna usta socialne države ter zavzemanja za javno zdravstvo in socialni dialog, le za nabiranje cenenih političnih točk na račun bolnikov in vse bolj nedostopnega zdravstvenega sistema. Dovolj je kazanja mišic, čas je, da se politika zresni,« so zapisali v izjavi za javnost.

Zakaj vroča kri?

Po podpisu sporazuma se je izkazalo, da ta ni bil usklajen s koalicijo. Zaradi zapletov so zastala tudi pogajanja z drugimi sindikati javnega sektorja.