Epidemija, zaradi katere lahko umrejo otroci, na pragu Slovenije

BEOGRAD, LJUBLJANA – Srbska prestolnica je med novoletnimi prazniki priljubljena destinacija številnih Slovencev, a v zadnjem obdobju imajo tam epidemijo ošpic. Okuženih je bilo že več kot 650 ljudi, za posledicami bolezni je umrl 20-letni moški. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da pred potovanjem v države, kjer so izbruhnile ošpice, preverimo, ali smo se pred njimi zaščitili. Če nismo, se moramo cepiti, saj spadajo med najbolj nalezljive bolezni; zboli devet od desetih posameznikov, ki so prišli v stik z virusom. Bolezen lahko povzroči resne zaplete in celo smrt.



Dveletnik umrl zaradi ošpic V Niški otroški bolnišnici je v torek umrl dveletni Jakov R.. Kot poroča Alo!, naj bi smrt nastopila zaradi zapletov, do katerih je prišlo z ošpicami (virus morbilli). »Deček je deset dni dihal s pomočjo aparatov, zdravniki so se borili za njegovo življenje, a mu kljub temu ni uspelo premagati virusa. Jakov ni bil cepljen, ošpice pa so hudo poškodovale njegova pljuča in srce,« pišejo tuji mediji. Deček je bil rojen predčasno in je imel nekoliko slabše razvita pljuča. Kljub temu zdravniki ocenjujejo, da bi bile njegove možnosti za preživetje večje, če bi se starši že prej odločili za cepljenje. (A. L.)

Pred boleznijo smo zaščiteni vsi, ki smo prejeli dva odmerka cepiva ali smo jo preboleli. Če tega ne vemo, lahko opravimo test na protitelesa proti ošpicam, ki je samoplačniški in stane 20 evrov. V Srbiji je največ okužb prav v Beogradu, Kraljevem in Nišu. Žarišča bolezni so še na Kosovem, v Italiji, Angliji, Grčiji in Romuniji, kjer so do lanskega novembra zabeležili kar 10.000 primerov okužb.

Dva odmerka

Za popolno zaščito sta potrebna dva odmerka cepiva, že po prvem cepljenju pa je zaščita od 95- do 97-odstotna. Praviloma se oba odmerka cepiva dozirata v desetdnevnem razmiku. Bolezen ima inkubacijsko dobo, ki lahko traja do 21 dni, ko se pojavi vročina, kašelj, po treh do petih dneh pa tudi značilen izpuščaj, najprej za ušesi, nato po vsem telesu. Vsak četrti bolnik konča v bolnišnici, eden do dva med tisoč bolniki pa umreta.

Precepljenost upada

Krivci za izbruhe bolezni so starši, ki ne cepijo svojih otrok. V Sloveniji precepljenost upada, najnižja pa je v Ljubljani. Letos smo imeli sedem primerov ošpic, od tega šest januarja. Vsi bolniki so se okužil v tujini, zato med letošnjim slavjem previdnost ne bo odveč. Če sumite, da ste zboleli, ne hodite v zdravstvene ustanove in čakalnice, temveč pokličite zdravnika po telefonu.