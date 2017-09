Elvis in Otilija ter njune vragolije

Kulturno-umetniško društvo Sodobnost International deluje od leta 2004 in nas redno razveseljuje s kakovostnimi izdajami domačih in tujih avtorjev. Nazadnje smo predstavljali odmevno izdajo Skuhaj mi pravljico pisateljice, scenaristke in učiteljice Majde Koren, ki je na letošnjem sejmu mladinske literature v Bologni pritegnila veliko zanimanja mednarodne javnosti. Tokrat smo prelistali tudi njihove slovenske izdaje tujih avtorjev in bomo izpostavili dve odlični knjižni seriji za mladino.

Čeravno je forma stripovskih romanov zelo atraktivna in lahko zapeljuje od stripa k literaturi in obratno, je tovrstna produkcija pri nas relativno nizka.



V zadnjem obdobju je v mladinski literaturi zaslediti porast tako imenovanih otroških striporomanov. Izdatno ilustrirana daljša besedila otroke praviloma nagovarjajo s humorjem in omogočajo dinamično branje. To je še posebno blizu malčkom, ki so šele začeli brati in lahko zaradi krajših besedil dobijo občutek napredovanja skozi knjigo, torej listanja, istočasno pa tudi začutijo neučakanost nad tem, kaj prinaša naslednja stran. Paradni konj tega žanra je roman Jaz, Elvis Riboldi in njegovo nadaljevanje Jaz, Elvis Riboldi in kitajska restavracija. Kot avtor obeh knjig je zapisan Bono Bidari, vendar se za tem imenom skrivajo štirje avtorji. Treba je priznati, da gre za nekoliko nenavadno avtorsko formacijo, ki pa je dovolj učinkovita, da malčkom ponudi obilo zabave, obenem pa predstavi hiperaktivnost kot drugačnost, ki jo je treba razumeti in sprejeti. Tovrsten pristop se lahko razširi na vse posebne otroke. Knjige o Elvisu Riboldiju svetujemo vsem mladim bralcem, ki so imeli v preteklosti grenke izkušnje z branjem in bi mu radi dali še eno priložnost. Lotijo se ju lahko motivirani prvošolci, prav tako jo lahko listajo tudi starejši bralci. Pod oba prevoda se je podpisala Veronika Rot.

Roman v stripu so tudi pustolovščine Otilije Erjavec in njenega najboljšega prijatelja gospoda Murka. V tej seriji smo doslej dočakali tri izdaje, ki jih združuje imenitna ilustracija, ki v nasprotju z Elvisom premore dodaten ščepec ali dva omikanosti, njena odlika pa je srhljivost, mestoma skoraj morbidnost. To je v kombinaciji z duhovitostjo popoln recept za uspeh pri mladih bralcih. Otilija živi v prepričljivem domišljijskem svetu, kjer vladajo isti izzivi odraščanja kot v stvarnosti. Deklica se zanaša na trdno in pronicljivo osebnost ter na zvestobo prijateljev. V osnovi bolj nagovarja punce, vendar nikakor ne izključuje dečkov. Okoliščine, v katerih se znajde deklica, mestoma razkrivajo absurde sodobnega sveta, napačne vzgoje, nepotrebne obremenitve otrok, obenem pa razkrivajo, kje so starši najbolj pogrešani in potrebni. Avtor Otilije je britanski ilustrator Chris Riddell, ki je hišno pero Observerja in eden uspešnejših mladinskih avtorjev na Otoku. Pod slovenski prevod se je podpisala Ana Barič Moder.

