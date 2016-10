Elektrika tik nad glavami otrok

VELIKI VRH – »Znajo samo kasirati, potem pa nič!« se jezijo krajani Velikega Vrha pri Litiji nad odgovornimi v Elektru Ljubljana. »Ali ni to nesramno,« doda upokojenka Valentina. »Plačujemo elektriko, potem pa tako! Če se bo kaj zgodilo, bomo zaradi sanacije en teden brez elektrike. To ni pošteno,« še pove in hkrati upa, da uslužbencev elektra ne bo prehitela zima. Stane pa vskoči, da je drva za zimo že pripravil, in če bo treba, bo šel kupit še agregat.



Zgodba krajanov se je začela 5. avgusta letos proti večeru, ko so v Litiji in Zagorju doživljali pravi sodni dan. »Treskalo je in lilo, vode na ulici je bilo do kolen,« nam je pripovedovala Litijanka Milena Dimic. Močnemu vetru se je pridružila toča, ki je klestila vsepovsod in uničevala pridelke. Neurju niso mogli ubežati niti v Velikem Vrhu, kraju, ki je od Litije oddaljen dva kilometra. Tam so šele naslednji dan, ko so se z avtomobili odpravljali v mesto, lahko videli, kakšno razdejanje je povzročila podivjana narava.

