Ekskluzivno: Cerkev hoče ljubljansko tržnico

LJUBLJANA – Napoved ljubljanskega župana Zorana Jankovića iz leta 2006 in tudi eden od njegovih 22 ključnih projektov, s katerimi je prepričal svoje volivce, da bo celovito obnovil ljubljansko tržnico, je že pred desetletjem sprožila upor opozicijskih mestnih svetnikov in ustanovitev Civilne iniciative Tržnice ne damo, v kateri so prepričani, da bi tržnica na tak način zamrla. Svoje nestrinjanje so opozicijski svetniki utemeljevali z »vandalizmom nad slovensko dediščino«, civilna iniciativa pa je izvedla tudi proteste. Prišlo je do začasne, enoletne razglasitve kulturnega spomenika državnega pomena zaradi arheoloških izkopanin, zbirali so podpise za referendum.

Sporna je bila predvsem napoved, da bi prenova osrednje tržnice vključevala tudi podzemno garažo. Na Mestni občini Ljubljana (MOL) so prepričani, da bi obnova izboljšala kakovost življenja in urbanega prostora ob Zmajskem mostu in Plečnikovih tržnicah, ob hkratnem ohranjanju kulturne dediščine ter vsega, kar ena najimenitnejših ljubljanskih lokacij ponuja.

Prenova miruje

A videti je, da se Jankovićev projekt vedno bolj oddaljuje, kot so zapisali v Službi za razvojne projekte in investicije na MOL, »prenova osrednje tržnice trenutno miruje«. In v čem je zanka? Po naših informacijah je ročno zavoro potegnila ljubljanska nadškofija. Sprva je kazalo, da si območje na tržnici v naturi želi nazaj v denacionalizacijskem postopku.

