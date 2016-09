Ekosladoled, Boschev vrtalnik in suha kuhalnica

Ni pomembno, če slaščičarko, ki kepico prodaja po 3 evre, češ da ledeno kremo zvarijo iz ekoloških sestavin, dobijo na laži. V lanski preiskavi o izvoru surovin se ni niti toliko potrudila, da bi priredila papirje o sledljivosti, kar bi se celo dalo. Zakaj, ker nima niti najmanjšega smisla, izguba časa, luftanje prevarantov je trajalo le nekaj dni, nato smo na mesarske, gostinske in slaščičarske lumparije vsi pozabili in v dobri veri kupujemo naprej domače svinjske zrezke, čeprav to v večini primerov niso, ker imamo prašičev le toliko, da bi nahranili zgolj četrt prebivalstva. Po nekaj tednih so gospe tudi za ekološko torto mirno odštele sedem ali več desetakov, čeprav to najbrž ni bila.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«