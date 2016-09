Ekološko je boljše, a tudi dražje

Slovenci vse bolj prisegamo na ekološko hrano, to so sadje in zelenjava, meso in mesni izdelki, celo potice so po novem ekološke, kozmetika tudi. Vse to potrjuje približno 75 pridelovalcev in predelovalcev ter podjetij, ki jih povezuje skrb za zdravo hrano in zdravo življenje. Je pa ekološko tudi dražje. Zdi se, da ponudnikov to nič ne moti, niti kupcev, ki radi segajo po ekološko pridelani hrani. S sobotnim 15. eko praznikom na ljubljanskem Pogačarjevem trgu se je iztekel tudi eko teden, v katerem so med drugim predstavili poziv vladi za uvedbo takse na pesticide in pobudo Ljubljana – mesto brez pesticidov. Ena od tem ekološkega tedna so bile tudi eko trgovine, saj so se spraševali, ali so pripravljene za prihodnost. Na eko prazniku je bila tudi priložnost za pogovor, pridobivanje koristnih informacij in spoznavanje novosti v certificirani ekološki ponudbi.



Namazi iz špargljev in pekoča omaka



Na tokratnem praznovanju smo srečali že več starih znancev, ki tudi sicer ob sobotah ponujajo ekološko pridelano hrano. Iz Čadrga nad Tolminom v Ljubljano prihaja Danilo Bončina z ekološke turistične kmetije pri Lovrču. Ta je že v Triglavskem narodnem parku, 700 m nad morjem. »Na 29 hektarjih travnikov in pašnikov se ukvarjamo z ekološko živinorejo,« pravi gospodar Danilo. »Na kmetiji redimo krave molznice, koze, prašiče, race in kokoši. Glavna dejavnost je prireja mleka, ki ga nato v vaški sirarni predelamo v znani avtohtoni sir tolminc in albuminsko skuto. V ekološko predelavo smo se začeli preusmerjati leta 1999. Dve leti pozneje smo prejeli certifikat ekološka kmetija. Vse svoje izdelke tržimo pod blagovno znamko za ekološko pridelano hrano Biodar. Naša kmetija je tudi turistična, saj imamo dva apartmaja, okolica pa ponuja zanimive izletniške točke, na primer Tolminska korita in cerkev sv. Duha na Javorci.«



Na drugem koncu Slovenije, v Dolgi vasi pri Lendavi, je ekološka kmetija Radikon. »Na kmetiji Radikonovih smo se s pridelavo špargljev začeli ukvarjati že leta 1932, ko sta Izidor in Ida Radikon to dejavnost s Primorske prenesla v Prekmurje, tako sta nono Izidor in nona Ida že pred drugo svetovno vojno trg zalagala s šparglji, breskvami in sezonsko zelenjavo,« je povedala gospa Danica, ki z Vladimirjem danes nadaljuje tradicijo družine v pridelavi špargljev in sezonske zelenjave. Posebnost v ponudbi so namazi iz špargljev, pekoča omaka in sušen čili. Tudi Radikonovi se pohvalijo z blagovno znamko Biodar.



Ponosni na stari mlin



Ekološko kmetujeta Breda in Anton Pestotnik iz Krajnih Brd pri Lukovici. »Na kmetiji pr' Cjazovc obdelujemo približno sedem hektarjev površin, dva od tega so njive, na katerih se trudimo pridelati najbolj kakovostne pridelke,« je povedala gospa Breda. »Površine niso velike, je pa izbira pridelkov toliko pestrejša. Poleg sezonske zelenjave imamo na kmetiji govedo, pujse, kokoši in občasno piščance. Ponosni smo na mlin iz leta 1954, ki se je dobro ohranil do danes. V njem vsak teden meljemo žita, zato so naše moke vedno sveže. Naše poslanstvo je pridelovati naravno hrano, jo deliti z vami in ohranjati naravo za generacije, ki prihajajo za nami.«



Za pridelavo ekološke hrane potrebujemo tudi prav take sadike. Danica Pavlič prihaja z ekološke kmetije pri Krišinu iz Mošenj pri Radovljici. »Smo ena od prvih certificiranih kmetij v Sloveniji,« je na eko prazniku povedala Pavličeva. »Poleg eko zelenjave se ukvarjamo s sadikami zelenjave, ki jih pridelamo na ekološki način, seveda pod ustreznim nadzorom. Na voljo imamo razne sorte paradižnika, paprike in jajčevcev ter kapusnice, kot so zelje, ohrovt, rdeče zelje, listni in brstični ohrovt ter drugo zelenjavo.«



Med ponudniki je bil tudi tokrat Primož Krišelj z ekološke kmetije pri Šuštarju v Hotemažah na Gorenjskem, kjer prisegajo na permakulturno kmetovanje. Na stojnici Konopljarne Hannah Biz smo izvedeli skoraj vse o izdelkih iz konoplje. Pri Božičevih iz Dobove smo se posladkali s črnim grozdjem francoski muškat, ki zahteva prav posebno nego in ogromno ročnega dela, ko so na delu škodljivci. Franc Sešlar z Izlak se pohvali s poltrdim sirom biodinamične pridelave, Janez Jelčič iz Oklukove Gore pri Sromljah pa ponuja ekološko pridelana jabolka in hruške, med katerimi smo spoznali nekaj novih sort, ki so prišle k nam s Češkega.