Eden od operaterjev je prijavil Pro Plus

LJUBLJANA – Medijsko hišo Pro Plus, ki ustvarja programa Pop TV in Kanal A, naj bi pretekli četrtek obiskali možje v modrem. Po naših informacijah naj bi imeli v hiši nekaj težav zaradi agencije z varstvom konkurence.

Pro Plusu smo na to temo poslali tudi vprašanja. Odgovorili so nam kratko in jedrnato: »Včeraj so medijsko družbo Pro Plus obiskali predstavniki agencije za varstvo konkurence. Osnova obiska je bila anonimna prijava enega od operaterjev, ki distribuira naše programe. Razlogi za prijavo očitno temeljijo na nerazumevanju relevantnih dejstev. Z agencijo sodelujemo in pričakujemo hitro razrešitev postopka.«

Naj spomnimo: tudi mi smo poročali o tem, kako je poteza Pro Plusa, da Pop TV in Kanal A prenehata oddajati prek sobnih in strešnih anten, vznemirila nekatere manjše ponudnike . Kot nam je povedal eden od njih, se očitno vse premika v to smer, da bi manjše ponudnike uničili, Pop TV pa je na te očitke odgovoril, da so tovrstna namigovanja popolnoma neresnična. Očitno pa so nekomu stopili na žulj v tolikšni meri, da se je odločil za prijavo. V medijski hiši torej ni bilo policije, ampak predstavniki agencije.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega, vas je kaj zmotilo? Uporabite spodnji obrazec.