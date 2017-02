Eden in edini program

Nekega dne lani sem dobil na elektronsko pošto ponudbo za pralno-sušilni stroj. Pritegnila me je čudno nizka cena, zato sem se malo razgledal, podjetje se je v zadnjih letih kar lepo usidralo v slovenskem prostoru, in smo kupili, meni neznano znamko. Vprašanja okoli tega, kaj se bolj izplača, ali pralni in sušilni ali oboje v enem, da ima programe … me ne zanimajo preveč, zato sem stroj priklopil in nanj pozabil.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.