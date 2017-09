E-prijavnica: Vozi me vlak v Prekmurje

LJUBLJANA, MURSKA SOBOTA – Spoštovano bralstvo kajpak zanima najbolj vroča, pravzaprav okusna ponudba tega tedna. To ni le bon za brezplačni kos prekmurske gibanice ali šunke, ki ga najdete v tiskanih Slovenskih novicah dne 4. 9. 2017, prav tako pomembno vprašanje je, kako in od kod za le nekaj fičnikov z vlakom na dogodek, ki ga v soboto, 9. septembra, na dvorišču in ploščadi murskosoboškega gradu pripravlja Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. V prestolnici Prekmurja bo ta dan osmi Festival prekmurske gibanice in šunke, na katerega vas bo torej popeljal posebni vlak.

Predprodaja vozovnic od srede

Na Slovenskih železnicah v sodelovanju s Slovenskimi novicami razkrivajo, da je na njem na voljo 256 sedežev, z ljubljanske železniške postaje bo na pot krenil v soboto ob 7.15, v Mursko Soboto pa bo prispel ob 10.20. Potnike bo spremljal tudi v Litiji, Zagorju, Zidanem Mostu, Laškem, Celju, Pragerskem, Ptuju, Ormožu in Ljutomeru. In res je, cena povratne vozovnice je le simboličnih 10 evrov. Po zabavi za oči in brbončice bo dal strojevodja ob 18.25 s sireno znak, da vlak zapušča novo železniško postajo v Murski Soboti. V že omenjenih krajih se bo poslavljal od potnikov, v Ljubljano pa z zadnjimi prisopihal ob 21.21. Kako pa do vozovnice? Preprosto. Na vseh železniških postajah med Ljubljano in Mursko Soboto, kjer se bo ustavljal, bo njihova predprodaja stekla v sredo, 6. septembra.

Prijavite se za brezplačno vožnjo: podarili bomo 10 brezplačnih vozovnic za vlak. Obrazec za sodelovanje je spodaj

V petek z redno linijo

Morda pa se bo prav kateri od potnikov s posebnega vlaka iz dežele ob reki Muri vračal z slastnim tovorom. Organizatorji festivala pod vodstvom Janka Kodile iz Šunkarne Kodila bodo namreč pripravili tradicionalno nagradno igro. Obiskovalci bodo ugibali težo ene od Kodilovih šunk. Lani je tako specialiteto, ki je v EU zaščitena kot prekmurska šunka, prejel nekdo, ki se je najbolj približal teži oziroma jo morda celo zadel: 3,52 kilograma. Na sobotnem festivalu prekmurske gibanice in šunke se bo torej dogajalo marsikaj, ob zvokih prekmurskih melodij vam bodo največji mojstri tudi pokazali, kako se najbolj pravilno pripravi prekmurska gibanica in kako je videti prava prekmurska šunka, ki je eno leto zorela med ilovnatimi stenami in pod s slamo krito streho. V soboto vas bo torej na festival popeljal poseben vlak, na katerega s seznama rednih linij proti Murski Soboti pa lahko sedete tudi dan prej. Na dvorišču soboškega gradu namreč že v petek pripravljajo dogodek na temo kulinaričnih dobrot in žlahtne kapljice, velemojstri bodo jedi pripravljali pred očmi gostov, v kozarcih pa bodo blestela najboljša vina okoliških vinogradnikov.

Kdaj na vlak? Odhod iz Ljubljane bo v soboto ob 7.15, iz Litije ob 7.41, iz Zagorja ob 7.54, iz Zidanega Mosta ob 8.12, iz Laškega ob 8.27, iz Celja ob 8.39, iz Pragerskega ob 9.22, s Ptuja ob 9.33, iz Ormoža ob 9.46 in iz Ljutomera ob 10.07. Vlak se bo iz Murske Sobote proti Ljubljani vračal ob 18.25.