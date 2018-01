DZ zavrnil predlog ustavne obtožbe zoper Cerarja

LJUBLJANA – Poslanke in poslanci so danes z 18 glasovi za in 52 glasovi proti zavrnili predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Mira Cerarja, ki so ga zaradi očitkov o zlorabi položaja v primeru Šami vložili poslanci SDS. Ti so tudi edini podprli predlog, medtem ko so jim koalicijski poslanci očitali zlorabo instituta ustavne obtožbe. Cerar je predlog označil za nedostojen. Poslanci SDS so premierju očitali prekoračitev pristojnosti ter kršitev ustave in zakonov v primeru sirskega begunca Ahmada Šamija. Trdili so, da se ne bi smel braniti ustavne presoje, če bi bil tako prepričan o pravilnosti svojega ravnanja.

Predsednik vlade je očitke odločno zavrnil. Po njegovem mnenju gre pri ustavni obtožbi za kriminalizacijo političnih odločitev. Zlasti poslanci njegove SMC, pa tudi drugih koalicijskih strank, so SDS tudi očitali, da ustavno obtožbo izrabljajo za predvolilno kampanjo. Ustavne obtožbe sicer niso podprli niti v preostali opoziciji, kjer sicer niso skoparili z očitki na račun siceršnjega dela Cerarjeve vlade.

Cerar: Za ustavno obtožbo ni bilo razloga

»Veseli me, da sem danes z argumenti zelo jasno pokazal, da je bila ustavna obtožba povsem neutemeljena in da sem dobil skoraj popolno podporo v DZ,« je po seji dejal Cerar. Ocenil je, da za ustavno obtožbo ni bilo razloga in da je bil ta institut ustavne demokracije zlorabljen. Kot je še dejal, je to šola, iz katere bi se morali tudi predlagatelji nekaj naučiti.

Da bi bil predlog ustavne obtožbe sprejet, bi morala zanj glasovati večina vseh poslancev. Po današnjem glasovanju je tako postopek ustavljen.

Če pa bi bil predlog v DZ izglasovan, bi ustavno sodišče ugotavljalo odgovornost predsednika vlade. Če bi pri tem ugotovilo kršitev ustave ali hujšo kršitev zakona, bi lahko tudi odločilo, da mu preneha funkcija.