Dvojčka umrla, ker je bil zdravnik na dopustu?!

Kristini Grebenc in Simonu Sotošku sta zaradi zdravniške napake umrla še nerojena dvojčka Aleks in Luka. Foto Marko Feist

LJUBLJANA – Zavedam se, da nič ne bo oživilo mojih dveh sončkov, mojih dveh angelčkov,« je ob našem obisku sredi julija jokala Kristina Grebenc. »Čeprav mi nihče noče prisluhniti, ne bom odnehala, dokler ne bom našla krivca, ki bo prevzel odgovornost za smrt Aleksa in Luke. Če bi zdravniki ravnali drugače, bi bila moja sinova danes še živa,« je zatrjevala in napovedala, da bo zato proti trboveljski porodnišnici vložila tožbo. Dober mesec za tem je Andrej Možina, predsednik Zdravniške zbornice Slovenije, potrdil, da so se v primeru smrti enojajčnih dvojčkov v resnici zgodile številne nepravilnosti. To je pokazal nadzor, ki so ga v omenjeni porodnišnici opravili predstavniki zdravniške zbornice.

Tri tedne prepozno?



Kot smo že poročali, je obdukcija pokazala, da sta Kristinina sinova umrla zaradi premajhne posteljice.

