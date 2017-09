Dvignili oceno Sloveniji in omenili nove težave v bančnem sektorju

LJUBLJANA – Bonitetna agencija Moody's je slovensko bonitetno oceno v petek zvečer izboljšala z Baa3 na Baa1, obete pa iz pozitivnih znižala v stabilne. V agenciji opažajo napredek države pri zmanjševanju dolga in konsolidaciji javnih financ, pohvalili so tudi robustno gospodarsko rast. Med tveganji so izpostavili zastoj pri zdravstveni in pokojninski reformi.

Resne težave s sodnimi zaostanki

Bonitetna hiša je v petek objavljenem poročilu zapisala, da je Slovenija storila korak naprej z nekaterimi pomembnimi reformami, še posebej pri bančnem in sodnem sistemu ter na področju javne uprave.

Okrevanje bančnega sektorja omogoča podpiranje gospodarske rasti, medtem ko se s spremembami na področju javne uprave krajšajo administracijski postopki in povečuje konkurenčnost. Slovenija je imela po njihovi oceni tudi resne težave s sodnimi zaostanki, ki pa se počasi odpravljajo.

»Stabilni obeti kažejo uravnotežena tveganja slovenske ocene pri Baa1. Pričakujemo, da bodo ugodni gospodarski trendi dovolili nadaljevanje uravnoteženja javnih financ in zmanjševanje dolga,« so zapisali v bonitetni hiši.

3,6-odstotna gospodarska rast

Ocenjujejo tudi, da bo pri nekaterih pomembnejših reformah, kot sta zdravstvena in pokojninska, prišlo do zastoja pri sprejemanju, kar bi v prihodnje lahko negativno vplivalo na javne finance. »V luči parlamentarnih volitev v prihodnjem letu in počasnih odzivov pristojnih v kratkem ne pričakujem sprememb na teh področjih,« so poudarili.

Moody's Sloveniji za letos napoveduje 3,6-odstotno gospodarsko rast. Ta postaja vse bolj široko utemeljena in močna, kljub zastoju investicij iz evropskih sredstev.

Zasebna potrošnja okreva zaradi izboljšanih razmer na trgu dela in boljšega razpoloženja med potrošniki. Večajo se tudi investicije podjetij, predvsem izvozno usmerjenih. Izvoz v prihodnje, kot so ocenili, ne bo igral tako pomembne vloge v krepitvi slovenskega gospodarstva kot v zadnjih letih.

Nove težave v bančnem sektorju

Slovenski javni dolg, ki je leta 2015 dosegel 82,6 odstotka bruto domačega proizvoda, bo po napovedih bonitetne agencije prihodnje leto upadel pod 75 odstotkov BDP. Da bi v prihodnje še izboljšali slovensko bonitetno oceno, mora država, kot so še navedli, nadaljevati strukturne in institucionalne reforme. Znaki, da se finančne šibkosti odpravljajo, bi agencijo prisilili, da razmisli o zvišanju ocene.

Po drugi strani bi nove težave v bančnem sektorju lahko povzročile znižanje ocene. »Vendar glede na dosedanjo dokapitalizacijo in prestrukturiranje v bankah menimo, da tudi ekstremni dogodki ne bi mogli povzročiti tako negativih gibanj, kot so bila opažena v zadnji finančni krizi,« so dodali.

Januarja 2015 je sicer Moody's kot prvi od trojice velikih bonitetnih hiš zvišal oceno Slovenije po krizi. Takrat jo je dvignil z Ba1 na Baa3. Moody's ni edina agencija, ki je letos izboljšala slovensko oceno. Že junija je bonitetna agencija Standard & Poor's (S&P) zvišala bonitetno oceno Slovenije, in sicer za eno stopnjo z A na A+.